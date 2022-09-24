Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde, Alpaslan Endüstri Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek takımlardan 4’ünün katılımıyla düzenlenen 4.’lü Voleybol Turnuvası dün Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarla başladı.

Tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği turnuvanın açılış maçı, saat 17.00’de, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Nevşehir temsilcisi Ürgüpspor arasında oynanırken, gazetemiz basıma girmişti. Bu maçın hemen ardından da Alanya Belediye ile Hakkâri Sportif Gençlik karşılaşacaktı.

BUGÜN DE İKİ MAÇ VAR

İlk maçları dün oynanan turnuvada ikinci maçlar bugün oynanacak. Yine Atatürk Spor Salonu’nda, saat 15.00’te Ürgüpspor’la Alanya Belediye, saat 17.00’de ise Çorum Belediye ile Hakkâri Sportif Gençlik karşı karşıya gelecek.

Takımların lig öncesi son provalarını yaptığı turnuvanın son maçları ise bugün oynanacak. Aynı salonda, sSaat 11.00’de Ürgüpspor’la Hakkâri Sportif Gençlik, saat 13.00’te de Alanya Belediye ile Çorum Belediye karşı karşıya gelecek.

(Hüseyin AŞKIN)

