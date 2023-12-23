Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, kritik bir maça çıkıyor. Çorum temsilcisi, 9.hafta maçında bugün deplasmanda, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Düzce Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı 3-1 kazanan Çorum’un efeleri bugünkü maçı da kazanarak zirvede yalnız kalmak istiyor. Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Yedidağspor ile Başkent Beşiktaşlılar, Ankara Barosu ile Çankırı Birlik, Tusaşspor ile Maliye Voleybol kozlarını paylaşacak.