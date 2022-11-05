İlk 5 haftada 5 galibiyet alarak zirveye yerleşen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarın sahasında ikinci sırada yer alan Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 6.hafta maçında lider Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile ikinci sıradaki Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Çorum’da kozlarını paylaşacak. İlk 5 haftada 5 galibiyet alarak zirveye yerleşen Çorum’un efeleri yarın oynanacak maçta en yakın rakibini de yenerek arayı açmak istiyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 13.00’de başlarken, karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Sema Kayıkçı yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Solhanspor ile Gümüşsu Gümüşhanespor, Anadolu Voleybol ile Yenişehir Belediyespor, Hatay Erzin Yeşilkent ile Akkuş Belediyespor ve Niksar Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya gelirken, TVF Spor Lisesi ise rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle 6.haftayı BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

