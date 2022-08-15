Yeni sezonda Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubunda mücadele edecek olan Çorum'un efeleri hazırlıklarına start verdi. Yeni transferler ile sezona şampiyonluk parolası ile girmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar dün çift antrenman programı ile sezon hazırlıklarına başladı.

ÖNCE KAHVALTI SONRA İDMAN

Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın önderliğinde dün Çorum Belediye binası önünde toplanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü saat kulesi civarında hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra Buhara Kültür Merkezi'ne geçen Kırmızı-Siyahlılar idman öncesi kahvaltı yaptı. Kahvaltı da voleybolcularla sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum'uın Efeler Ligi'ni hak ettiğini söyledi. İyi bir kadro kurduklarını da belirten Yağbat, teknik heyete ve sporculara yeni sezonda başarılar diledi.

Kahvaltının ardından Buhara Kültür Merkezi Fitnes Salonu'nda efeler ilk antrenmanını yaptı. Dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam saat 18.00'de ise Hitit Üniversitesi Spor Salonu'nda toplu çalışma yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

(Rıfat KARA)

