Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 1.hafta maçında Niksar Belediyespor ile Çorum Belediyesi Gençlikspor karşı karşıya geldi. Tokat Erbaa İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Niksar Belediyespor seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan konuk Çorum Belediyesi Gençlikspor file dibinde Bünyamin’in etkili oyunu ile seti 25-20 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette tekrar oyuna ağırlığını Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor, Çorum Belediyesi’nin smaçlarına blokla karşılık vererek seti 25-20 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette rakibin smaçlarını durdurmayı başaran Çorum’un efeleri smaçlara sayı ile karşılık vererek seti 25-20 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi seti 15-11 maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 2 puanı hanesine yazdırırken, ev sahibi Niksar Belediyespor ise 1 puan aldı.

(Rıfat KARA)

