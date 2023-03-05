Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 19.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ankara'da TVF Spor Lisesi'nin konuğu oldu. Haftalar önce Play-Off'u garantileyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TVF Spor Lisesi karşısında prestij mücadelesi verdi. Cumartesi günü Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde basit hatalar yapan Kırmızı-Siyahlılar seti 25-22 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci setten itibaren toparlanan Çorum'un efeleri Alex ve Bünyamin'in file dibindeki etkili oyunu ile bu seti 25-23 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu seti de 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette zaman zaman zorlanan Çorum temsilcisi son bölümde aldığı üst üste sayılar ile seti 25-22 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum'un efeleri puanını 42'e yükseltirken, ev sahibi TVF Spor Lisesi ise 5 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

