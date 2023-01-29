Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 17.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Hakkâri Gençlik Sportif Faaliyetler ’in konuğu oldu. Play-Off’u haftalar önce garantileyen Çorum temsilcisi zorlu Hakkâri deplasmanında maça mutlak galibiyet parolası ile başladı. Hakkâri Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un efeleri seti 11 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibinin smaçlarını durdurmakta zorlanan Kırmızı-Siyahlılar son bölüme kadar rakibi ile başa baş bir oyun ortaya koyarken, uzatma servislerinde üst üste bulduğu sayılarla seti zor da olsa 31-29 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette tekrardan oyun üstünlüğünü eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-17, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum’un efeleri puanını 42’e yükseltirken, ev sahibi Hakkâri Gençlikspor 19 puanda kalıp, play-off potasının dışına çıktı.

(Rıfat KARA)

