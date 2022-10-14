Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 3.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Gümüşsu Gümüşhanespor'un konuğu olacak. Sezona Niksar Belediyespor galibiyeti ile başlayan Çorum temsilcisi 2.haftada ise sahasında Gaziantep Gençliksor'u 3-1'le geçmeyi başarmıştı. İki haftada topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alan Kırmızı-Siyahlılar yarın oynanacak Gümüşhanespor maçını da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Gümüşsu Gümüşhanespor ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasında Gümüşhane Aydın Doğan Salonu'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Niksar Belediyespor ile Anadolu Voleybol, Akkuş Belediyespor ile Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler, Gaziantep Gençlikspor ile Hatay Erzin Yeşilkent, Yenişehir Belediyespor ile Develi Belediyespor ve TVF Spor Lisesi ile Solhanspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

