Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 6.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler’i ağırladı.

Gençlik Ata’ya yürüdü Gençlik Ata’ya yürüdü

Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-21 kaybetti. İkinci sette toparlanan Kırmızı-Siyahlılar taraftarında desteğini arkasında alarak seti 25-19 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum’un efeleri file dibinde Alex’in etkili smaçları ile bu seti de 2 sayı farkla kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibinin de moralinin bozulması ile oyunda üstünlüğü tamamen eline alan Çorum temsilcisi seti 25-15 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından 6’da 6 yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 17’e yükselterek zirvede yalnız kalırken, konuk Hakkari Gençlikspor ise bu yenilgi ile ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.


(Rıfat KARA)
 