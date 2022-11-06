Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubu 6.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler’i ağırladı.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-21 kaybetti. İkinci sette toparlanan Kırmızı-Siyahlılar taraftarında desteğini arkasında alarak seti 25-19 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum’un efeleri file dibinde Alex’in etkili smaçları ile bu seti de 2 sayı farkla kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibinin de moralinin bozulması ile oyunda üstünlüğü tamamen eline alan Çorum temsilcisi seti 25-15 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından 6’da 6 yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 17’e yükselterek zirvede yalnız kalırken, konuk Hakkari Gençlikspor ise bu yenilgi ile ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.



(Rıfat KARA)

