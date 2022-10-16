Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 3.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Gümüşhane Gümüşsu’nun konuğu oldu. Aydın Doğan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Çorum’un efeleri ile başladı. Üst üste sayılar bulan Kırmızı-Siyahlılar son bölüme önde girdi. Son servislerde de hata yapmayan Çorum temsilcisi seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette başa baş bir oyun oldu. Karşılıklı sayılar ile geçen bu seti ev sahibi Gümüşhane Gümüşsu zor da olsa 28-26 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Çorum’un efeleri baştan sona üstün götürdüğü seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de hata yapmayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 8’e çıkarırken, ev sahibi Gümüşhane ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

(Rıfat KARA)

