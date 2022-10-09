Çorum’un efeleri ikide iki yaptı… Alpaslan Endüstri Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi B Grubu’nda yer alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda aldığı 3-2’lik Niksar Belediye galibiyetiyle başladığı sezonun ikinci maçında da Gaziantep Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Çorum bölgesinden Hüseyin Kamber’in başhakemliğini yaptığı maçta, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 alan Çorum temsilcisi 1-0 öne geçti. İkinci sette de büyük çekişmeye sahne olurken, konuk ekip seti 25-23 alarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette rahat bir oyun sergileyen Çorum ekibi, rakibine 25-18 üstünlük sağlayarak tekrar öne geçti: 2-1. Müsabakanın dördüncü setinde, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen kırmızı-siyahlı efeler, 25-21’lik skorla sahadan 3-1 galip ayrıldılar.

Çorum temsilcisi, bu galibiyetle puanını 5’e yükseltirken, Gaziantep ekibi, ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmayı, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Kulüp Başkaın Nadir Solak, ASKF yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Çorumlu sporsever izledi.

Çorum Belediye, ligin 3.haftasında, 16 Ekim Pazar günü, Gümüşsu Gümüşhanespor’la deplasmanda karşılaşacak.



(Rıfat KARA)

