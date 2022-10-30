Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B grubu 5.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor’u konuğu oldu. Akkuş İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk seti Çorum temsilcisi zor da olsa 27-25 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Kırmızı-Siyahlılar kaptan Murat ve Alex’in iyi oyunu ile bu seti de 4 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette üst üste gelen servis hataları ile oyunda üstünlüğü rakibine kaptıran Çorum Belediyesi seti 8 sayı farkla kaybetti. Dördüncü sette toparlanan Çorum’un efeleri seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından 5’de 5 yapan Çorum temsilcisi puanını 14’e yükseltirken, ev sahibi Akkuş Belediyespor ise 6 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

