Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 13.hafta maçında Çorum’un efeleri deplasmanda Gaziantep Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Lig’de şuana kadar oynadığı 10 karşılaşmanın tümünü kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yarınki maçta deplasmanda Gaziantep Gençlikspor’u da yenerek namağlup ünvanını devam ettirmek istiyor. 9 puanlı Gaziantep Gençlikspor ile 29 puanlı Çorum Belediyesi Gençlikspor arasında Şahibey İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Niksar Belediyespor ile Hatay Erzin Yeşilkent, Yenişehir Belediyespor ile Hakkari Gençlikspor ve TVF Spor Lisesi ile Akkuş Belediyespor takımları kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

