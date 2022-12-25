Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 13.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Gaziantep Gençlikspor’un konuğu oldu. 12.haftalık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Çorum’un efeleri bu kritik maça da galibiyet parolası ile çıktı. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Çorum’un efeleri Alex’in etkili oyunu ile seti 25-13 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-22 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyuna ortak olan ev sahibi Gaziantep Gençlikspor, son bölüme kadar başa baş bir oyun ortaya koydu. Uzatma bölümünde oyun iki takıma da giderken, gülen taraf Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu. Çorum’un efeleri son seti 32-30, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından 11’de 11 yapan Kırmızı-Siyahlılar puanını 32’e yükseltirken, ev sahibi Gaziantep Gençlikspor ise 9 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

