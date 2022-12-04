Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 10.hafta maçında Çorum’un efeleri deplasmanda Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’un konuğu oldu. Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü zor da olsa seti 27-25 kazanarak skoru 1-0 yaptı. İkinci sette karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölüme iki takım başa baş girdi. Son servislerde hata yapmayan Çorum’un efeleri bu seti de 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında daha rahat bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı.

Geçtiğimiz sezon 3 maçta yenildiği rakibini bu kez mağlup etme başarısı gösteren Çorum’un efeleri 9’da 9 yaparak puanını 26’a yükseltirken, Anadolu Voleybol ise 7 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

