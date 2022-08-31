1.Lig’de, 2 Ekim’de başlayacak yeni sezona hazırlık amacıyla, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde, 4’lü Voleybol Turnuvası düzenlenecek. Atatürk Spor Salonu’nda, 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, Çorum Belediyesi’nin yanı sıra 1.Lig takımlarından Diyarbakır Yenişehir Belediye, Alanya Belediye ve Nevşehir Ürgüp Belediye mücadele edecek.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün de mücadele edeceği Alpaslan Endüstri Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’ne hazırlık amacıyla, Çorum’da 1.Lig takımlarının katılımıyla, “4’lü Voleybol Turnuvası” düzenlenecek.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Baş antrenörü Yusuf Biçer’in yaptığı açıklamaya göre, 23-24 ve 25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yanı sıra, 1.Lig takımlarından Diyarbakır Yenişehir Belediye, Alanya Belediye ve Nevşehir Ürgüp Belediye katılacak.

MAÇLAR ATATÜRK SPOR SALONU’NDA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin de katkılarıyla, Atatürk spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvada, maçlar tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Turnuva sonunda takımlara kupa verilecek.

Turnuvanın, gerek Çorum’un tanıtımına, gerekse 2 Ekim’de başlayacak yeni sezona hazırlık anlamında son derece yararlı olacağını kaydeden Baş antrenör Yusuf Biçer, tüm Çorumluları maçları izlemeye davet etti.

(Hüseyin AŞKIN)