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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem il başkan yardımcısı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyesi İbrahim Köseoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Aynur Köseoğlu'nun Ankara'da Elektrik Elektronik Mühendisi olarak çalışan kızları Eda hayatını Savunma sanayi çalışanı Elvan Tonbul ile birleştirdi.

Çorum ve Ankara'da yapılması planlanan düğün Aynur Köseoğlu’nun rahatsızlığı ve tedavisinin devam etmesinden dolayı Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Genç çiftin nikah şahitliklerini ise Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Av. Hikmet Keleş yaptı.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.