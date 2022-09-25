25 Eylül Dünya Eczacılık Günü öncesinde mali genel kurul için biraraya olduklarını anlatarak etik eczacılık modelini sürdüren eczacılar olarak mesleklerinin ülkeye kattığı değerin yok sayılmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Ecz. Şefkat Güler, eczanelerin ekonomisinin güçlendirilmesi için taleplerini dile getirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Dünya Eczacılık Günü’nün tüm dünyada ve ülkemizde eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğine gönül ve emek vermiş, değer kazandırmış eczacıların anılması, mesleğin geleceğinin planlanmasına vesile olan bir gün olduğunu belirten Çorum Eczacı Odası Başkanı Güler, Türk Eczacılar Birliği ve 54 Eczacı Odası’nın aldığı kararlar uyarınca sürdürdükleri eylemlerin amacının yetkililere seslerini yetkililere duyurmak için olduğunu vurguladı.

“Biz eczacılar, insanların yaşamlarına dokunan, insanların güven duyduğu, çoğu insanla paylaşamadıklarını, anlatamadıklarını hatta özel sırlarını paylaştıkları bir meslek grubu mensuplarıyız” diyerek pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde diğer sağlık çalışanları ile birlikte 7/24 hastaların sağlığı ve toplumun korunması için çalıştıklarını, bu uğurda çok sayıda eczacı ile teknisyeninin hayatını kaybettiğini belirten Güler, hepsine Allah’tan rahmet diledi.

Dünya üzerinde ilacın ticarileştirilmesi karşısında etik eczacılık modelini sürdürdüklerini de bildiren Şefkat Güler: “Bütün bu özverili çalışmalarımıza rağmen, ülkeye kattığımız değerin yok sayılması bizi derinden üzmektedir. Biz eczacılar, hastalarımızın ilaca erişim hakkının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, hastalarımızın bazı ilaçlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı tutarın daha fazlasını ceplerinden ödemek zorunda kalmalarını ve ilaç fiyat farkı ödemelerini istemiyoruz. Biz hastalarımızın ilaca ve eczaneden sağlanacak tedaviye engelsiz ve kolay ulaşmasını istiyoruz.

Bu nedenle; 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat bareminin yeniden düzenlenmesini, yapılacak kar oranı ve barem artışının nflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Göç İdaresi Protokolü Birliğimizin önerileri doğrultusunda güncellenmelidir. Ödeme günleri netleştirilmeli, merkezi ödeme sistemine geçilmeli, eczacıların sunmuş olduğu hizmetin karşılığı olan reçete başı hizmet bedeli verilmelidir. Eczane ekonomilerinin ve eczacıların yeni mezun eczacılara sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer maaşlarına, sigortalarına, katkı ve hibeler ve/veya KOSGEB ve İŞKUR destekleri sağlanarak eczane ekonomilerimizin güçlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, yardımcı eczacı çalıştıran eczanelerimizin SGK Protokollerindeki sözleşme ıskontoların da indirim uygulanmasını istiyoruz.

Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini artıracak, hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz. Sağlığa ilişkin tüm ürünlerin sağlık çalışanlarının danışmanlığı ve takibinde sunulması gerekir. Takviye Edici Gıdaların da Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden, eczacı danışmanlığı ve takibinde halka sunulması yönünde gereken düzenlemelerin yapılması toplum sağlığının korunması açısından zaruridir. Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenebilmesi adına tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasını, ilaç fiyat değişikliklerinin yıl içerisinde farklı dönemlere paylaştırılarak güncellenmesini çözüm önerisi olarak sunuyoruz” dedi.

Kamuda çalışan meslektaşlarının çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli bir düzenleme beklediklerini, kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesini, altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezleri, aşı üretim merkezlerinin kurulması, mevcut fakültelerin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülerek fakülte giriş için başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlı tutulması gerektiğini de bildiren Güler, “Eczacılar olarak bizler insanların ihtiyaç ve taleplerini hizmet sunumu yoluyla çözüme dönüştürmek, mesleğimizi uzun soluklu, kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir bir model ile güçlendirmek istiyoruz. Yaşadığımız bu süreçte kendimize, birbirimize, tarihimize ve deneyimlerimize güveniyor, meslek örgütümüze ve meslektaşlarımıza güveniyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan eylem sürecimizin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Eczacılık dünün ve bugünün olduğu gibi, yarınında en önemli mesleklerinden biri olacaktır” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

