Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen 54 Bölge Eczacı Odası’nın katılımlarıyla gerçekleşen Konya Bölgelerarası Toplantısı’nda ortak alınan karar neticesinde “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir” eylem planı çerçevesi içerisinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile başlayan ziyaretleri Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı'yı ziyaret ederek devam ettirdiklerini belirten Güler, ziyaretlerde hastalardan ilaç fiyat farklarının alınmamasını, ilaç yokluklarının olmamasını, ilaç yokluklarının da eczane yokluklarına dönüşmemesini ve hastaların ihtiyaç duydukları ilaçlara güvenle erişebilmesini konuştuklarını belirterek, ilaca gelen fiyat artışlarından hem halkın hem de eczacıların mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Sağlık Müdürü Sobacı’ya ayrıca pandemi döneminde ve eczacılık mesleğinde göstermiş olduğu desteklerinden dolayı tüm meslektaşlar adına plaket verdiklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)

