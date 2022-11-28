Ankara Çankaya’daki Anıtpark'ta Türk Eczacıları Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen mitinge CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri, eczacı odaları üyeleri, eczacılık fakülteleri öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitinge Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, yönetimi ve üyeleri de geniş şekilde katıldı. Güvenlik tedbirleri altında yapılan mitingde eczacılar, hak kayıpları, ekonomik koşullar, ilaç fiyat farkları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, mesleklerine karşı yapılan haksızlıklara karşı durmak için mitingi yaptıklarını söyledi. Salgın sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Üney, eczacılarla ilgili yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını belirtti. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilaç alım protokolünde sıkıntılar yaşandığını, iyileştirme yapılmasını istedi.

Ekonomik sorunlarla mücadele eden eczacıların 14 yıl sonra ilk kez mitingde buluştuğunu söyleyen ve özellikle son bir yıldır büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler de mitingi değerlendirdi.

Ekonomik sorunlar, ilaç sıkıntısı, hak kayıpları, kontrolsüz açılan eczacılık fakülteleri gibi mesleklerini tehdit eden durumlara dikkat çekmek istediklerini kaydeden ve mitingde “Dur de, tükeniyoruz” sloganı ve taleplerinin yazılı olduğu siyah afişler astıklarını kaydeden Güler; “45. Bölge Çorum Eczacı Odası olarak 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan mitingimiz Bartın Amasra'da yaşanan patlama nedeniyle 27 Kasım 2022 tarihine ertelenmişti. 27 Kasım günü sabah saatlerinden Çorum’dan Ankara’ya hareket ettik. Çorum Eczacı Odamız olarak 6 aydır süren çeşitli eylem planlarımız ile “Sürdürülebilir Bir İlaç-Eczacılık Hizmet Modeli Sürdürülebilir Bir Sağlık Sisteminin Olmazsa Olmazıdır.

ECZACIYA HAK ETTİĞİ “DEĞER” VERİLMELİDİR !” sloganıyla, ilaç yokluğuna, ekonomik çıkmaza "DUR DE" demek için Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Odamızın önceki dönemlerde görev alan Oda Başkanlarımız, Denetleme Kurulu Başkanımız ve üyeleri, Haysiyet Kurulumuz, Kongre Delegelerimiz, Odamız Üyesi Eczacılarımız, İskoop Müdürümüz, eczacılarımızın eşleri, evlatları, fedakar eczane teknisyenlerimiz ve onların eşleri, odamızın fedakarca çalışan personeli ve mitingin başından sonuna organizasyonu sağlayan Miting Komisyonumuzu, mitinge kendi araçları ve imkanları ile gelen meslektaşlarımız tek yürek olarak katılmışlar.

Tüm sorunlarımıza DUR DE! diyen seslerini duymayan kulaklara duyurmayı, yan yana birlikte durduğumuzu görmeyen gözlere göstermeyi başarmışlardır. Mitinge katılan binlerce eczacılarımızın yüreklerindeki enerjilerinin yoğunluğu Anıttepe miting alanına sığmamıştır. Türkiye Eczacılar Birliği Başkanımız da Çorum’un enerjisinin mitinge katkılıları için bizzat arayarak şahsımda tüm Çorum Eczacılarına teşekkür etmiştir. Hiç bir emek boşa gitmez bu emeğimizde hak ettiği değeri görecektir. Tüm meslektaşlarımıza, ailelerimize, çalışanlarımıza, onların ailelerine, tüm sağlık çalışanlarımıza ve çorum halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki KAZANIMLARIMIZ, hastalarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız içindir” diye konuştu.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler taleplerinin bazılarını ise şu şekilde sıraladı: “ *İlaç Fiyat Kararnamesi’nde kâr oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması

* Kamuda görev yapan eczacıların çalışma koşulları ve özlük haklarında düzenleme gerçekleştirilmesi

* Hastaları zorlayan yüksek fiyat farklarının kaldırılması

* İlaç teminindeki sıkıntıya son verilmesi

* Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi

* Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden eczacılara meslek hakkı verilmesi”

(Volkan SINAYUÇ)

