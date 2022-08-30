Çorum Eczacı Odası’nın ilgili kurulları, sektörün yaşadığı ağır sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

“Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir” eylem planı çerçevesinde meslektaşları bilgilendirmek üzere düzenlenen toplantıya, Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Yönetim Kurulu üyeleri Arif Sami Bozdoğan, Ali İskender Türkmen, Seçil Ertürk, Haysiyet Divanı üyeleri İbrahim Etem Baykal, H.Gülay Tokatlıoğlu, Mine Başaranhıncal veDoç.Ecz.Emrah Bilgener, Denetleme Kurulu üyeleri Yılmaz Danacı ve Refika Kadiroğlu, kongre delegeleri Mustafa Göbelek ve Olcay Çorumlu katıldı.

