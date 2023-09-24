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İlk gününde genel kurul gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda divan başkanlığını Süleyman Koca, üyelikleri ise Fatih Çağatay, Kenan Kaya ve Yasemin Bolat üstlendi.

Çorum TSO’da Cumartesi günü yapılan genel kurulun ardından dün de yeni organların belirlenmesi için Eczacı Odası’nda oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sona ererken, Seçim Kurulu gözetiminde zarflar açılarak sayıldı.



Uzun yıllar Çorum Eczacı Odası Başkanlığını başarıyla yürüten Şefkat Güler’in yeniden aday olmadığı kongrede, Eczacı Erol Afacan ile Eczacı Arif Sami Bozdoğan’ın listeleri yarıştı. Yapılan seçim sonucunda odanın yeni yönetim, denetleme, haysiyet divanı ve büyük kongre delegeleri yeniden belirlendi.

Erol Afacan’ın başkanlığında oluşturulan 5 kişilik yeni yönetim kurulu Çelebi Ayvaz, Özden Sak, Sertan Saygı Çalışkan ve Hamdi Kartal’dan oluştu.

Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Serkan Çalışkan, Hüseyin Toraman ve Feyzullah Yıldırım seçilirken, Haysiyet Divanı asıl üyeliklerine Şükrü Günaydın, Erol Ebil, Ahmet Terzi, İbrahim Etem Baykal ve Adile Özkan, Büyük Kongre asıl delegeliklerine ise Sönmez Çalışkan, Ali İskender Türkmen, M. Özhan Aslan, Erol Afacan ve Hamdi Kartal seçildi.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası yeni yönetim kurulu, önümüzdeki günler içerisinde ilk toplantısını yaparak kendi arasında görev bölümü yapacak.