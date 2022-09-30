İYİ Parti Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bilgin Sucu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Üstün, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Orhan Odabaş, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Arda Afat’ın yer aldığı heyeti Oda Başkanı E. Şefkat Güler ile birlikte Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Demir Uysal ve Seçil Ertürk karşıladı.

Oda Başkanı Güler’in şahsında tüm üyelerin Dünya Eczacılık Günü’nü kutlayan Bekir Özsaçmacı, “Sürdürülebilir bir ilaç - eczacılık hizmet modeli, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin olmazsa olmazı eczacıya hak ettiği değer verilmelidir” sloganı ile yapılan eylem süresine her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)

