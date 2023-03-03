Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Hatay’da meydana gelen depremde ablası ve eniştesini kaybeden Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Gülser, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'da yaşanan ve birçok ilde hissedilen depremde, Hatay'da ikamet eden ablası Biray Şendağ ve eniştesi Murat Şendağ’ı kaybetmişti.

Eczacı Odası Başkanı Güler ve beraberindekiler, Gülser’e başsağlığı dileklerini ileterek, yaşanan elim olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

