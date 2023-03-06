Güler ve beraberindekiler, ziyarette Ayhan Yürüyen'e annesi Gülten Yürüyen'in hayatını kaybetmiş olmasın dolayı taziyelerini ilettiler.

1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda meslek hayatına başlayan ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilk kurucu müdürü olan Ayhan Yürüyen ile müdürlüğü esnasında Çorum Eczacı Odası'nın ve eczacıların sorunları ile birçok konuda bir araya geldiklerini söyleyen Güler, Çorum'da Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün açılışında Ayhan Yürüyen’in çabalarının yadsınamayacağını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yürüyen ise, aile şirketi olan Onur Tavukçuluk firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığını belirterek, yılda 3 milyon yarka üretimi ile ülkenin en modern ve en büyük yarka tesisine sahip olduklarını kaydetti. 500.000 adet kapasiteli yumurta tesisleri ve yem fabrikası ile ülkenin önde gelen tavukçuluk firmalarından olduklarını belirten Yürüyen, Çorum Eczacı Odası Yöneticilerini tesisi gezdirerek, değişik kademelerinde üretimin işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ise, Ayhan Yürüyen’in Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ndeki başarısını, şuan Çorum’a nitelikli, dünya standardında tavukçuluk firması kazandırarak aynı şekilde sürdürdüğünü belirterek, Çorum adına gurur duyduklarını diye getirdi.

Ziyarette, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler’e, Eczacı Odası Genel Sekreteri Arif Sami Bozdoğan, önceki dönem Eczacı Odası Başkanlığı görevinde bulunan ve şu an Büyük Kongre Delegesi Süleyman Koca, Meslek İçi, Sosyal Etkinlik ve Nöbet Komisyonu üyesi Yasemin Bozdoğan eşlik etti. (Haber Merkezi)

