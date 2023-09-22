Tahmini Okuma Süresi: dakika

Oda Başkanı Emine Şefkat Güler, Anitta Otel’de düzenlenen kutlamada Çorum Eczacı Odası’nın bugünlere gelmesinde her zaman desteklerini gördükleri kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Programa katılamayan Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’ya plaketinin daha sonra iletileceği belirtilen kutlamada Türk Eczacılar Birliği’nin önceki dönem başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Çorum Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Tüm Eczacılar Kooperatifi yöneticisi Mehmet Sait Yücel adına Uğur Gümüş, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorum Eczacı Odası önceki dönem Başkanı Süleyman Koca ile Sönmez Çalışkan, Eczacı Enver Leblebicioğlu, Eczacı Bekir Sami Ünsal, Eczacı Elif Özge Maz, Eczacı Mustafa Göbelek’e plaketleri Oda Başkanı Emine Şefkat Güler ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Öte yandan odanın önceki dönem yönetimleri ve çalışanları adına da 14 yıl Oda Başkanlığı ve 6 yıl da TEB Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği yapan Eczacı Şefkat Güler’e bugüne kadarki hizmetleri için plaket ve çiçek takdim edildi.

Ayrıca odanın kuruluşundan bugüne kadar görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyelerine de Başkan Emine Şefkat Güler tarafından teşekkür belgeleri dağıtıldı.

Programda hazır bulunan Türk Eczacılar Birliği’nin önceki dönem başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ da Şefkat Güler’e çeşitli hediyeler verdi.