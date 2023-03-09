8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret eden Seval Güccan, aynı zamanda kurmuş olduğu SVL Danışmanlık firmasının işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Güccan, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullardan geçtiği bu dönemin son bulmasından sonra yine Çorum Eczacı Odası'nın her türlü organizasyon faaliyetlerinde güzel işlere imza atabileceklerini kaydetti.

Çorum Eczacı Odası’nın bir başka konuğu ise Türk Ekonomi Bankası Çorum Şube Müdürü Tekin Gürbüz ve İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi Gencay Çelik oldu.

(Haber Merkezi)

