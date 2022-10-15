Şefkat Güler’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencimizin göçük altında kalması ve 28 maden işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur.

Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği ve 54. Bölge Eczacı Odası 16 Ekim Pazar günü (yarın) Ankara Tandoğan’da düzenlenecek “Büyük Eczacı Mitingi”ni erteleme kararı almıştır. Çorum Eczacı Odamızın üyeleri Eczacılarımız ve biz yöneticiler de miting için yaptığımız hazırlıkları iptal etmiş bulunmaktayız.

Biz eczacılar yine halkımızı düşünerek, yine cana değer vererek hak arama mücadelemizi erteledik. Madenci ailelerimizin ocaklarına ateş düşmüşken biz o ateşi söndürmeli, yaraları sarmalıyız. Çorum Eczacıları ve ülkemizdeki tüm eczacılar yardım için hazırız.

Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz.” (Haber Merkezi)