Dalyan Makina muhasebe müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Ece Holding muhasebe yöneticisi Hande Eyvaz tarafından Ece Holding’in kuruluşundan başlayarak tarihçesi hakkında bilgi verildi. Grup şirketlerinin faaliyet alanları ve ürün koleksiyonlarından bahsedildi.

Toplantıda finans eğitimine kalındığı yerden devam edildi. Hitit Üniversitesi Finans Uzmanı Doç. Dr. Öznur Sakınç, şirketlerin kendi bünyesindeki finansal tablolarının hazırlanması, geleceğe yönelik öngörüler, sermaye artırımları, hisse senetleri hakkında eşsiz bilgiler verdi.

Kadın muhasebe yöneticileri, Ece Holding sahiplerine, hem muhasebe yöneticilerinin gelişimine olanak tanıdıkları için, hem de kadın muhasebecilere tam destek oldukları için teşekkür ettiler.



(Haber Merkezi)

