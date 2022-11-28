2022 yılı listesine giren akademisyenler, gazeteniz ÇORUM HABER tarafından 11 Ekim’de Çorum kamuoyuna duyurulmuştu.

Prof.Dr. Deniz’e gönderilen kutlama yazısının, Hitit Üniversitesi’nin Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm sayfasındaki haberler kısmında yer alması dikkat çekti.



Türkiye Seramik Federasyonu ve Seramik İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Erdem Çenesiz’in, Ar-Ge konusunda yenilikçi ve girişimci adımlar atan, akademik camiaya değer veren bir sanayici ve iş insanı olarak biliniyor.

Yine, bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını maddi kazanç için değil, manevi tatmin duygusu ve ülkesinin Dünya’da üst sıralarda çıkarma hedefleri için yaptıkları da bilinen bir gerçek. Bu tür çalışmaların

takdir edilmesi ve desteklenmesi hem gelecek yıllarda başarılarının devamını sağlama, hem de genç akademisyenlerin de bu başarı yarışına girmelerini motive edecek unsur olması açısından önem taşıyor.

Erdem Çenesiz’in motive edici yaklaşımları da takdire şayan bulunuyor. Ece Holding gibi diğer sanayi kuruluşlarının da hem Hitit Üniversitesi’ne, hem de akademisyenlere sahip çıkmaları arzu ediliyor. (Haber Merkezi)

