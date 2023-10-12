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*** “Hayattaki tek hayalleri iyi bir evlilik yapmak olan kız çocukları yetiştirmeyelim. Onlara evlilikten önce hayallerini gerçekleştirmesini öğretelim.”

*** “Amacımız, kız çocuklarına cinsiyet ayrımının yapılmadığı, tacize, istismara uğramadığı eşit eğitim hakkına sahip olduğu bir ülkeyi inşa etmek.”

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, “Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, bu günün, cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasını temel alan, eşitsizlik, ayrımcılık ve kötü muameleye karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir gün olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde bu kadar sorunlar yaşanıyorsa, binlerce okula gitmeyen kız çocukları varsa, çocuk yaşta kız çocukları evlendiriliyorsa ve kimse sesini çıkarmıyorsa, kız çocukları yetiştirilirken cinsiyet ayrımı yapılıyorsa, arka planda tutuluyorsa, eğitimde sosyal hayatta erkek çocuğundan sonra geliyorsa toplum asla çağdaş uygarlığa erişemez.

Kadını güçlüyse ,özgürse ekonomik özgürlüğü varsa o toplum mutludur huzurludur aydındır, ekonomik olarak güçlüdür.

Şu yaşadığımız yıllarda, kız çocukları erken evlilik, taciz, tecavüz, istismarlarla gündeme gelmektedir. Halbuki bu ülkede Cumhuriyetin 100.yılını taçlandıran filenin sultanları gibi bizi onurlandıran kızlarımız var. Özgürlüğün, demokrasinin, Cumhuriyet’in, Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileri, bilinçli yetiştirilmiş kız çocukları ve onların ileride yetiştireceği çocuklarıdır.”