Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’nin, Çorum Valisi’nin başkanlığında tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, daha sonra şu değerlendirme yapıldı:

“Sokak hayvanlarıyla ilgili en önemli sorunlardan biri de düzensiz besleme konusudur. Hayvanseverler tarafından yol kenarlarına, refüjlere bırakılan yiyecekler sokak hayvanlarını sürü olarak yaşamaya zorlamakta, bu durum da zaman zaman hemşehrilerimiz arasında sorun oluşturmaktadır. Besleme yapan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, besleme yaptıkları alanları insan yoğunluğunun daha az olduğu yerlerde seçmeleri ya da Belediyemiz görevlileri ile birlikte hareket etmeleri önem arz etmektedir.”