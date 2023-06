STAT: Düzce 18 Temmuz

HAKEMLER: Yusuf Aydın **, Harun Reşit Güngör ***, Muhammed Yıldız ***

4.HAKEM: Abdurrahman Haymana

DÜZCE CAM DÜZCESPOR: Ersin **, Doğan Can **, Emre Keleşoğlu *** (Dk.85 Emre Gündoğdu), Hasan ** (Dk.80 Osman *), Yasin ** (Dk. 84 Timur *), Mehmet Özdıraz **** (Dk. 84 Eren *), Kerem ***, Çınar ** (Dk. 80 Muhammed Rıdvan *), Erçin ***, Recep ***, Altar Han ****

YEDEKLER: Ömer Faruk, Samet, Savaş, Mümin Talip, Hamit

TEKNİK DİREKTÖR: Ercümend Hülakü Coşkundere

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram *, Serkan * (Dk. 11 Taha *) (Dk. 46 Salih Zafer *), Erkan **, Emre *, Berkay Can *, Ali Akkuş *, Suat **, Ferhat * (Dk.68 Berat Ali *), Sinan *, Murat **, Burak * (Dk.46 Enes *)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Erdi, Gürkan, Mehmet Taşçı, Metin, Mustafa Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk.15 Suat (Çorum FK), Dk.24 ve 75 Mehmet Özdıraz, Dk. 42 Altar Han (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Hasan, Kerem (Düzcespor), Ferhat, Berkay Can, Salih Zafer (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 16.haftanın erteleme maçında konuk olduğu Düzcespor karşısında umulmadık bir yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Düzce 18 Temmuz Stadı’nda oynanan ve Bingöl bölgesi hakemlerinden Yusuf Aydın’ın düdük çaldığı maçta, 15.dakikada Suat Kaya’nın golüyle öne geçen Çorum FK, golden sonra önemli fırsatlardan yararlanmadı. 24.dakikadaki hatalar zinciri sonuncunda Mehmet Özdıraz’ın golüne engel olamayınca da skora denge geldi.

42’de, Altar Han’ın golüyle öne geçen Düzcespor’un 45+1’de Altar Han ile bir topu da direkten döndü.

8.dakikada sakatlanan Serkan’ın oyuna devam edememesi üzerine sağ kanadı aksayan Çorum FK, ikinci yarıya Burak Çalık’ın yerine Enes, Serkan’ın yerine oyuna giren Taha’nın yerine de Salih Zafer’le başladı.

İkinci yarıya beraberlik golü arayışıyla başlayan Çorum FK, önemli fırsatlar yakalamasına rağmen değerlendiremezken, 75.dakikada Mehmet Özdıraz kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak, maçın skorunu belirledi.

4 maçlık galibiyet serisi 3-1’lik Düzcespor yenilgisiyle son bulan Çorum FK 29 puanda kalırken, zirve yarışında önemli bir yara aldı. Kötü gidişe son veren Düzcespor ise puanını 26’ya çıkarttı.

Karşılaşmayı bine yakın Düzcespor taraftarı, 50 civarında da Çorum FK taraftarı tribünden izledi.

Çorum FK, Pazar günü Isparta 32 Spor’la oynayacağı maç için Çorum’a dönmeyecek ve hazırlıklarını Isparta’da yapacak.

MAÇTAN DİKAKLAR…

DAKİKA 6: Soldan gelişen Düzcespor atağında, Kerem ortaladı, Altar Han’dan önce son anda Emre araya girdi ve kafayla topu uzaklaştırdı.

DAKİKA 15: GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan gelişen atakta, Suat’la verkaç yapan Erkan çizgiye inip ortaladı, Ali Akkuş’un kafayla indirdiği topu penaltı noktası üzerinde voleyle Suat kaleye gönderdi: 1-0.

DAKİKA 17: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Soldan çizgiye inen Burak’ın yerden altı pasa çıkarttığı topu ön direkte alan Sinan, dönüp vurdu, son anda savunma ayak koydu.

DAKİKA 24: GOL! Çorum FK’daki hatalar zinciri beraberlik golünü getirdi. Rakip yarı alandan Sinan’ın geri pasında, orta yuvarlakta Taha’nın Berkay Can’a göndermek istediği pas kısa düşünce araya giren Mehmet Özdıraz topla buluştu, Berkay Can’ın hamlesi yetersiz kaldı, kaleci Bayram’ın da hatalı çıkışı sonucu soldan ceza sahasına giren Mehmet Özdıraz çaprazdan kaleye vurdu, Emre Öztürk’ün çabası yetersiz kaldı: 1-1.DAKİKA 42: GOL! Düzcespor öne geçti. Mehmet Özdıraz’ın pasında topla buluşan Kerem soldan ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topa Altar Han ayak koydu, Erkan Kaş’a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

DAKİKA 45+1: DİREKTEN DÖNDÜ: Düzcespor üçüncü golü kaçırdı. Soldan Kerem’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Altar Han dokundu, kaleci Bayram’dan dönen top Altar Han’a çarpıp boş kaleye yöneldi ancak üst direkten döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 47: Sağdan çizgiye inen Suat’ın yerden altı pasa çıkarttığı topa Enes’ten önce savunma ayak koydu, korner.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, sağdan Suat ortaladı, penaltı noktasına düşen top yükseklik kazandı, arka direkte Enes kafayı vurdu, kalecide kaldı.

DAKİKA 57: Düzcespor atağında, Kerem’in pasında topla buluşan Altar Han, penaltı noktasının gerisinden vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 67: Ferhat’ın pasına hareketlenen Enes, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ersin’in üzerine vurdu.

DAKİKA 75: GOL! Fark ikiye çıktı. Düzcespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Özdıraz, ceza sahasına orta yerine yayın gerisindeki Çınar’ı gördü, Çınar arka direğe koşu yapan Mehmet Özdıraz’a ortaladı, topla buluşan Mehmet Özdıraz sol çaprazdan vurdu: 1-3.

DAKİKA 82: Çorum FK atağında, Murat Yıldırım ceza yayından sert vurdu, savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.



(Hüseyin AŞKIN)