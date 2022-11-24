ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Düzce Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre 47 Öğretim Üyesi alacak.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere, Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 21.11.2022 - 05.12.2022

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