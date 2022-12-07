2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bugün 16.haftanın erteleme maçında Düzcespor’a konuk olacak.

Teknik direktör değişiminden sonra, Tahsin Tam nezaretinde çıktığı 4 maçı da kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Çorum FK, bugün Düzce’de de galibiyet hedefliyor. Maç öncesinde Bolu’da kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, bugün maçın oynanacağı Düzce’ye geçecek. Menemen FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atakan Akkaynak ile sakatlığı bulunan Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

Zirve yarışından kopmak istemeyen ancak buna karşılık son 4 maçta 5 puan alarak, 7 puan kaybeden Düzcespor cephesinde ise hedef mutlak galibiyet. Kırmızı-lacivertliler, Çorum FK karşısında 3 puan alıp moral bulmak ve iddialarını devam ettirmek istiyorlar.

29 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 23 puanlı 9.sıradaki Düzcespor arasında bugün Düzce 18 Temmuz Stadı’nda oynanacak maçı Bingöl bölgesi hakemlerinden Yusuf Aydın yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Yusuf Aydın’ın yardımcılıklarını ise Malatya bölgesinden Harun Reşit Güngör ve yine Bingöl bölgesinden Muhammed Yıldız yapacak. Diyarbakır bölgesinden Abdurrahman Haymana da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

27 Aralık’ta oynanması gereken maç, Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugüne ertelenmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

