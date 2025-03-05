Trendyol 1.Lig 28.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında etkili bir futbol ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar 2 önemli pozisyondan da faydalanamadı. 10.dakikadan itibaren oyun iki tarafın kontrolünde giderken, ilk yarı gol çıkmadı.

İkinci yarının başlaması ile birlikte konuk Boluspor 56.dakikada Jefferson ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ev sahibi Çorum FK etkili olmaya çalışsa da bir türlü Boluspor savunmasını aşamadı. Mücadelenin 80.dakikasında kazanılan penaltı sonrası konuk Boluspor Oğuz ile farkı 2'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 Boluspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK 39 puanda kalırken, Boluspor puanını 41'e yükseltti.