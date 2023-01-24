Alınan bilgiye göre İsmail Yağlı, Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki ikametinin önünde dengesini kaybederek yere düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ekipler sevk edildi.

Başını ve yüzünü çarparak ağır yaralanan Yağlı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan Yağlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağlı’nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. (Tugay GÖKTÜRK)

