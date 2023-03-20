Mutlu, Özlem ve Hakan Akyüz’ün babaları, PTT’den emekli Turan ve Anitta Otel’den emekli Erol Akyüz’ün kardeşleri Durak Akyüz 15 Mart 2023 gece saatlerinde evinde aniden rahatsızlanmasının ardın 112 acil servis ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Durak Akyüz hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazı sonrasında Cemilbey köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve dostlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

