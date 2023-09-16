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Gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 66 KA 480 plakalı otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi.

Polis ekiplerinin “DUR” ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde üzerinde Asayiş Şube ve Yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Otomobil içerisinde bulunan A.Ç.(47), D.A.(38), M.C.(32), E.C.(25) ile M.U.(39), ekiplerce kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Otomobil içerisinde ve otomobilin kaçış güzergahında yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler doktor raporu sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken araç ise trafikten men edildi.