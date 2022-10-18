Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na ziyaretlerde Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı Barış Coşgunsu ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin eşlik etti.

Bartın'da şehit ve yaralı aileleri ile buluşan Gelecek Partisi Çorum Heyeti, madende de incelemelerde bulunarak, hastanede tedavi gören yaralı madencilere geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha sonra maden şehitlerinin cenaze törenlerine katılan heyet, kurtarma ekipleri ve Türk-İş yetkililerden olay yerinde bilgi alırken, şehit madencilerimizin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunmayı ihmal etmediler.

Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, “Gün istismar ile kader inancını sarsma günü değil; tevekkül öncesinde hangi tedbirlerin alınmadığını araştırma ve hesap verme günüdür. Maden kazaları ve ölümlere kader demek, yönetimin ve işletme yetkililerinin hata ve ihmallerini ile sorumluluktan kaçış yolu olarak kullanılan sahih kader inancından sapmanın, kendi suçunu yüce Allah’a yüklemeye çalışmanın çabasıdır” dedi.

Devlete bağlı ve en donanımlı maden ocaklarımızın başında gelen bu müessesede yaşanan bu elim kazanın kader olmadığını ifade eden Barış Coşgunsu, “Bu kaza düpedüz bir ihmaller zincirinin sonucudur. Gerekli incelemelerin şeffaf bir şekilde yapılıp, sorumlular gerektiği gibi cezalandırılmalıdır” diye konuştu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Bu günler, omuz omuza vermemiz gereken günler. Dolayısıyla her türlü görüş ayrılığını bir kenara bırakarak milletçe omuz omuza vermek durumundayız" şeklinde konuştu.

İncelemelerde bulunduğu maden ocağı bölgesinde gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, kaza anından itibaren bütün Türkiye'nin gözünün Amasra'da olduğunu söyledi ve birçok kez buna benzer acıların yaşandığını belirterek, “Bu kez de 41 canımızı kaybetmenin, 41 aileye düşen ateşi kendi ailemize düşmüş gibi hissetmenin hüznünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum” dedi.

Açıklamasında, çalışmalara katılan tüm ekiplere teşekkürlerini sunan Davutoğlu, “Bu günler, omuz omuza vermemiz gereken günler. Tabii hep beraber bu acıyı hissetmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Dolayısıyla her türlü görüş ayrılığını bir kenara bırakarak milletçe omuz omuza vermek durumundayız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

