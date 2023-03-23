Avrupa’daki Çorumlular 19 Grubu Kurucusu ve Başkanı Güngör Erçin’in biricik kızı Gizem Erçin Temizbaş, Almanya’da bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Doğumun, Çorum’un plaka numarası ve grubun simgesi olan 19 rakamına rastlayarak 19 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmesi ise son derece anlamlı oldu.

Güngör Erçin, eşi Gülseren Erçin ve oğlu Emir Can Erçin ile birlikte ilk torunları Keyhan’ın doğumunu sonsuz bir gurur ve mutlulukla karşılarken, kızı Gizem ve damadı Mahsun Temizbaş’ı kutlayıp, minik yavruları ile birlikte mutluluklarının sonsuz olması dileğinde bulundu.



