Çorum’da, Ramazan etkinlikleri kapsamında “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” gerçekleştirilecek. Çorum Belediyesi ve İl Müftülüğü’nün işbirliğinde düzenlenen programda Kur’an bülbülleri Çorum halkıyla buluşacak.

Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Abdullah Sadien, Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Mustafa Kızılcaoğlu ve Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma İkincisi Abdurrahman Bozan ile Çorum Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosunun yer alacağı programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm Çorum halkını davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

