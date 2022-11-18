Dünya Prematüre Günü nedeniyle Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir tarafından Hastane Konferans Salonu’nda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, tüm doğumların yüzde 10 ila 12'sinin çeşitli nedenlerle zamanından önce olduğunu söyledi. Türkiye'de bu bebeklerin sayısının yılda yaklaşık 150 bin olduğunun altını çizen Sağlık Müdürü Sobacı, “Erken doğan bu bebeklerin uzmanlaşmış ekiplerce çok özel koşullarda bakılması yeni doğan ve çocuk sağlığı için oldukça önemlidir” dedi.

Etkinlik sonunda ise katılımcılar tarafından pasta kesilerek, toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.



(Volkan SINAYUÇ)

