İskilip’in Kuzahlat Köyü’nde düzenlenen etkinlikle ilgili Çorum Doğa Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yazı ve kışı ayrı güzel olan İskilip in son köyü Kuzahlat, Dünya Kucaklaşma Günü’nde doğa ile kucaklaştı

Doğasıyla büyüleyen Kuzahlat yaylası karın yağmasıyla daha da güzelleşti. En saf ve doğal hâliyle günümüze kadar güzelliğini koruyan Kuzahlat yaylası beyaz örtüsüyle doğaseverleri büyüledi. Dünya kucaklaşma yürüyüşü sonrasında şehitlerimiz adına saygı durusu ve Türk bayrağı açıldı.

Kuzahlat Muhtarı Mustafa Çakır doğa sevgisi ve misafirperverliği ile doğa sevenlerin gönlünde taht kurdu.”