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Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler hayvanlarla buluştu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerle birlikte hayvanları besledi.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün evcil hayvan parkı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencilerle dolup taştı. Kedi, köpek, tavuk, ördek, kaz, hindi, koyun, keçi, sülün, tavus kuşu, tavşan, keklik gibi hayvanları yakından gören öğrenciler, unutamayacakları bir gün yaşadı.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da öğrencilerle birlikte Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanat bahçesini gezerek hayvanları besledi. Başkan Aşgın, hayvanların korunması ve onlara sahip çıkılması gerektiği mesajını verdi.



Çorum Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarının tedavisi ve korunmasıyla ilgili önemli çalışmalar yaptığını belirten Başkan Aşgın, bu kapsamda sahipsiz kediler müşahede binasının yapılarak faaliyete geçildiğini, hayvan hastanesi inşaatının ise hızla devam ettiğini anlattı.

Öte yandan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin minik ziyaretçilerine pamuk şeker ve limonata ikram edildi.