1964 yılında Başkan Johnson’ın Kıbrıs bunalımı nedeniyle yazdığı tehditkâr mektuba, dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün verdiği cevap hatırlardadır: “Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu yeni dünyada yerini alır”… Ekonomi gazeteciliğinde yaşanan bu gelişmeyi de “yeni bir dünya kuruldu” diye yorumlayanlar var.

Dünya Gazetesi’nin Bursa Bölge Müdürü ve tüm Türkiye’deki temsilcilerin koordinatörü, hemşehrimiz Ömer Faruk Çiftçi de, yeni yayın hayatına giren gazetede aynı unvanını korudu. Yani kurulan yeni dünyada yerini aldı.

ÇORUM HABER, “nasıl bir ekonomi” gazetesine yayın hayatında başarılar diliyor ve hemşehrimiz Ömer Faruk Çiftçi’yi yürekten kutluyor.

(Haber Merkezi)

