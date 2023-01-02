Osmancık Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan “Dünden Yarına Osmancık” isimli konferans bugün saat 15.00’de yapılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Osmancık Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapılacak “Dünden Yarına Osmancık” isimli konferansa tüm vatandaşlar davet edildi.

(Haber Merkezi)

