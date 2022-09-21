Kale Mahallesi Aksaray 2. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine eve gelen Çorum Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptığı sırada evin içinde hareketsiz şekilde yatan kediyi fark etti.

Kalbinin attığını fark eden ekipler, dışarı çıkarttıkları kediye kalp masajı yaptı. Ardından ambulansa alınan kediye oksijen maskesi takıldı.

Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kedi, sahibi tarafından kentteki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.