Trabzon'dan düğün için Ankara'ya giden Osman A. idaresindeki 61 AGD 381 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolu Sıklık mevkiinde kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi.

Ağaçları devirerek takla atan otomobilde sürücü ile birlikte aynı aileden Hacer A., Oktay A., Arda A. ve Tuğba A. yaralandı.

Kazanı ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.