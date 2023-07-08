Çorum Belediyesi tarafından Çomar Barajı’nda kurulan Lavanta Bahçesi açıldı. Gelin ve damatların düğün fotoğrafları çekimi için yeni tercihlerinin lavanta bahçesi olması bekleniyor.

Basın mensupları ve belediye meclis üyeleriyle kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, atıl bir vaziyette olan alanı Lavanta Bahçesine dönüştürdüklerini ve şehre kazandırdıklarını dile getirdi. Bu alanı lavanta bahçesi olarak hayal ettikleri ve hayata geçirdiklerini anlatan Aşgın, “Geçen yıl ilk lavantaları diktik. Acaba tutacak mı nasıl olacak diyerek büyük bir emek verildi ve ikinci yılında bu hale geldi.” dedi.

Bu sene de lavanta bahçesinin sağında yeni bir alana lavantalar diktiklerini ve onların da yavaş yavaş açmaya başladığını bildiren Aşgın, “Toplam 17 bin adet lavantayı burada toprakla buluşturduk. Yetmez sadece lavanta bahçesi olsun istemedik. Buraya nostaljik sloganlar ilave ettik, Çorum için aşkla sloganımızın olduğu kalbimizin içinde salıncak koyduk, içeriye renkli bisikletler, eski bir at arabası bir çok güzellikler yaptık burada. Ayrıca buraya aromatik bitkiler diktik. 2 bin adet ada çayı olmak üzere 4 bin adet de aromatik bitkilerin aldığı bir alan haline getirdik burayı” diye konuştuk.

MİNİK ELLER TOPRAKLA BULUŞACAK

Aşgın, ayrıca çocukların bilgisayar, tablet ve telefon dışında bir de toprağa dokunmasını istediklerini belirterek, toprağın güzelliği, bereketi çocuklara geçsin diye ‘Minik Eller Toprakla Buluşuyor’ diye bir proje geliştirdiklerini anlattı. Bu alana domatesinden biberine, salatalığından patlıcanına kadar yüzlerce fide diktiklerini aktaran Aşgın, bu projeyle çocukların ellerine aldıkları küçük çapalarla toprağı eşeleyeceklerini ve bir sebze nasıl yetişir bunu öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.

Aşgın, konuşmasının ardından basın mensupları ve belediye meclis üyelerini Lavanta Bahçesi’ni gezdirdi.

Ayrıca lavanta bahçesinde düğün fotoğrafları çekinen gelin ve damadın yanına giden Başkan Aşgın, gelin ve damadın fotoğraflarını çekti, genç çifte mutluluklar diledi.